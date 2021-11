Chilleurs-aux-bois Château de Chamerolles Chilleurs-aux-Bois L’atelier dessert du Lancelot Château de Chamerolles Chilleurs-aux-bois Catégorie d’évènement: Chilleurs-aux-Bois

L’atelier dessert du Lancelot Château de Chamerolles, 30 novembre 2021, Chilleurs-aux-bois. L’atelier dessert du Lancelot

du mardi 30 novembre au mardi 7 décembre à Château de Chamerolles

Chaque mardi après midi, venez faire un cours de pâtisserie avec le chef Pascal Andrey ! Comment confectionner un pithiviers ou réalisation d’une pâte à choux.. Chaque mardi a son thème ! L’atelier dessert du Lancelot Château de Chamerolles Chilleurs-aux-Bois, Chilleurs-aux-bois Chilleurs-aux-bois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-30T15:00:00 2021-11-30T17:00:00;2021-12-07T15:00:00 2021-12-07T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Chilleurs-aux-Bois Autres Lieu Château de Chamerolles Adresse Chilleurs-aux-Bois, Chilleurs-aux-bois Ville Chilleurs-aux-bois lieuville Château de Chamerolles Chilleurs-aux-bois