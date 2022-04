L’atelier des sorciers Bibliothèque Denis Diderot – Bondy Bondy Catégorie d’évènement: Bondy

L'atelier des sorciers

du samedi 30 avril au samedi 28 mai à Bibliothèque Denis Diderot – Bondy

du samedi 30 avril au samedi 28 mai à Bibliothèque Denis Diderot – Bondy

Kamome Shirahama est une jeune mangaka dont la culture graphique est immense. Elle puise son inspiration aussi bien dans l’Art Déco et l’Art Nouveau que dans le design de la mode, l’univers de Star Wars et des comics ou encore dans les styles graphiques de Moebius ou dans la poésie des films du studio Ghibli. L’ouvrage a remporté de nombreux prix. Dans cette série ensorcelante, on suit Coco qui a toujours été fascinée par la magie. Hélas, seuls les sorciers peuvent pratiquer cet art et les élus sont choisis dès la naissance. Mais un jour, Kieffrey, un sorcier, arrive dans le village de Coco… Une exposition proposée par les éditions Pika.

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque. Renseignements au 01 83 74 55 91.

L’exposition présente les croquis ou nemu du premier chapitre du manga l’Atelier des sorciers de Kamome Shirahama ainsi que les planches correspondantes afin de montrer les étapes de sa création. Bibliothèque Denis Diderot – Bondy 23 Rue Roger Salengro, 93140 Bondy Bondy

