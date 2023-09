Atelier d’argile Symbol’ & Sens : Se libérer des émotions vécues comme négatives L’atelier des simples – 42 grande-rue Chateauneuf-sur-loire, 7 octobre 2023, Chateauneuf-sur-loire.

Atelier d’argile Symbol’ & Sens : Se libérer des émotions vécues comme négatives Samedi 7 octobre, 10h00 L’atelier des simples – 42 grande-rue Voir https://www.latelierdessimples.fr/les-ateliers-et-cours/

Animé par Sandrine Muria: créatrice de lien vers soi et vers l’autre, art et thérapie, communication relationnelle.

Les ateliers d’argile sont ouverts à toute personne ayant le désir de se mettre en mouvement. Ils peuvent être suivis même si le thème ne correspond pas.

L’atelier des simples – 42 grande-rue L’atelier des simples – 42 Grande Rue, Chateauneuf-sur-loire Chateauneuf-sur-loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 88 20 89 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.latelierdessimples.fr/les-ateliers-et-cours/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@latelierdessimples.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T10:00:00+02:00 – 2023-10-07T12:00:00+02:00

2023-10-07T10:00:00+02:00 – 2023-10-07T12:00:00+02:00

FMACEN045V509XU4

canva