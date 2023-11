Atelier : Comprendre la médecine chinoise et la vision énergétique L’atelier des simples Atelier : Comprendre la médecine chinoise et la vision énergétique L’atelier des simples, 6 décembre 2023, . Atelier : Comprendre la médecine chinoise et la vision énergétique Mercredi 6 décembre, 16h00 L’atelier des simples Voir https://www.latelierdessimples.fr/ Animé par la naturopathe Estelle Milesi. Réservation sur le site internet. L’atelier des simples 42 Grande Rue, Chateauneuf-sur-loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 88 20 89 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.latelierdessimples.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@latelierdessimples.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T16:00:00+01:00 – 2023-12-06T17:30:00+01:00

2023-12-06T16:00:00+01:00 – 2023-12-06T17:30:00+01:00 FMACEN045V50BBUC pixabay Détails Autres Lieu L'atelier des simples Adresse 42 Grande Rue, Chateauneuf-sur-loire Lieu Ville L'atelier des simples latitude longitude 47.86368;2.22042

L'atelier des simples https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//