Atelier : Conseils phyto et aroma pour l’arthrose L’atelier des simples

Atelier : Conseils phyto et aroma pour l’arthrose L’atelier des simples, 24 juin 2023, . Atelier : Conseils phyto et aroma pour l’arthrose Samedi 24 juin, 14h30 L’atelier des simples Voir https://www.latelierdessimples.fr/les-ateliers-et-cours/ Animé par Christine Cieur, docteur en pharmacie, spécialiste en phytothérapie, aromathérapie et fleurs de Bach et auteur de plusieurs livres sur la santé au naturel. Cet atelier s’adresse à tous ceux qui souffrent d’arthrose et qui cherchent comment nourrir leurs articulations et réduire la douleur. L’atelier des simples 42 Grande Rue, Chateauneuf-sur-loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 88 20 89 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.latelierdessimples.fr/les-ateliers-et-cours/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@latelierdessimples.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T14:30:00+02:00 – 2023-06-24T16:30:00+02:00

2023-06-24T14:30:00+02:00 – 2023-06-24T16:30:00+02:00 FMACEN045V509XOG canva

Détails Autres Lieu L'atelier des simples Adresse 42 Grande Rue, Chateauneuf-sur-loire Lieu Ville L'atelier des simples

L'atelier des simples https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//