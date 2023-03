Cours de phytothérapie avec Christine Cieur L’atelier des simples

Cours de phytothérapie avec Christine Cieur L’atelier des simples, 1 avril 2023, . Cours de phytothérapie avec Christine Cieur 1 avril et 3 juin L’atelier des simples Voir https://www.latelierdessimples.fr Tous les cours sont articulés à la fois sur les connaissances théoriques indispensables et sur des applications concrètes. L’atelier des simples 42 Grande Rue, Chateauneuf-sur-loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 88 20 89 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.latelierdessimples.fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact@latelierdessimples.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T09:30:00+02:00 – 2023-04-01T12:30:00+02:00

2023-06-03T13:30:00+02:00 – 2023-06-03T17:30:00+02:00 FMACEN045V5097KN pixabay

