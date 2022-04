L’Atelier des p’tits toqués Saint-Florentin Saint-Florentin Catégories d’évènement: Saint-Florentin

L'Atelier des p'tits toqués Office de Tourisme Serein et Armance 16, Grande rue Saint-Florentin

2022-04-26

Saint-Florentin Yonne Saint-Florentin EUR 5 5 L’Office de tourisme organise des ateliers cuisine pour les enfants de 6 à 10 ans. Chaque enfant accompagné d’un adulte responsable, pourra préparer des pâtisseries ou des recettes simples tous les mardis des vacances de printemps, toutes zones, et les mercredis de juillet et août (sauf jours fériés). Atelier limité à 4 duos enfants-accompagnateurs sur réservation obligatoire (paiement à la réservation). ot.saint-florentin@orange.fr +33 3 86 35 11 86 https://serein-armance.fr/ L’Office de tourisme organise des ateliers cuisine pour les enfants de 6 à 10 ans. Chaque enfant accompagné d’un adulte responsable, pourra préparer des pâtisseries ou des recettes simples tous les mardis des vacances de printemps, toutes zones, et les mercredis de juillet et août (sauf jours fériés). Atelier limité à 4 duos enfants-accompagnateurs sur réservation obligatoire (paiement à la réservation). Office de Tourisme Serein et Armance

Office de Tourisme Serein et Armance 16, Grande rue Saint-Florentin

