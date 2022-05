L’ATELIER DES P’TITES MAINS

L’ATELIER DES P’TITES MAINS, 7 mai 2022, . L’ATELIER DES P’TITES MAINS

2022-05-07 – 2022-05-07 Activités créatives autour du papier, carton, feutrine, crépon…. pour les enfants de 6 à 10 ans, animé par Lucette. L’Atelier des p’tites mains. Activités créatives autour du papier, carton, feutrine, crépon…. pour les enfants de 6 à 10 ans, animé par Lucette. dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville