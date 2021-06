La Plaine-sur-Mer La Plaine-sur-Mer 44770, La Plaine-sur-Mer L’ATELIER DES P’TITES MAINS La Plaine-sur-Mer La Plaine-sur-Mer Catégories d’évènement: 44770

La Plaine-sur-Mer

L’ATELIER DES P’TITES MAINS La Plaine-sur-Mer, 26 juin 2021-26 juin 2021, La Plaine-sur-Mer. L’ATELIER DES P’TITES MAINS 2021-06-26 – 2021-06-26 Médiathèque Joseph Rousse 1 rue de la Libération

La Plaine-sur-Mer 44770 Activités créatives autour du papier, carton, feutrine, crépon…. pour les enfants de 6 à 10 ans, animé par Françoise et Lucette. L’Atelier des p’tites mains. mediatheque.laplainesurmer@orange.fr +33 2 51 74 81 92 http://mediatheque.laplainesurmer.fr/ L’Atelier des p’tites mains. Activités créatives autour du papier, carton, feutrine, crépon…. pour les enfants de 6 à 10 ans, animé par Françoise et Lucette. dernière mise à jour : 2021-06-14 par

Détails Catégories d’évènement: 44770, La Plaine-sur-Mer Étiquettes évènement : Autres Lieu La Plaine-sur-Mer Adresse Médiathèque Joseph Rousse 1 rue de la Libération Ville La Plaine-sur-Mer lieuville 47.13775#-2.19055