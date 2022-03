L’atelier des Petits Pavés Saint-Sauveur-le-Vicomte Saint-Sauveur-le-Vicomte Catégories d’évènement: Manche

Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche Exposition-vente.

Cécile Bouvarel vous accueille à l’atelier des petits pavés dans son univers lumineux, au coeur du Cotentin : une galerie chaleureuse et personnelle, qui se prolonge sur un petit jardin poétique, animé par ses “mosaïques au vent” que l’on peut visiter tranquillement. Pensez à téléphoner avant de venir. Exposition-vente.

