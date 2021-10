Toulouse Toulouse Haute-Garonne, Toulouse L’ATELIER DES PETITS MONTRES (HALLOWEEN) Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

L’ATELIER DES PETITS MONTRES (HALLOWEEN) Toulouse, 27 octobre 2021, Toulouse. L’ATELIER DES PETITS MONTRES (HALLOWEEN) Cloître des Jacobins COUVENT DES JACOBINS Toulouse

2021-10-27 – 2021-10-27 Cloître des Jacobins COUVENT DES JACOBINS

Toulouse Haute-Garonne Après une promenade à la recherche des animaux fantastiques dissimulés dans l’architecture du couvent, les enfants pourront profiter de la lecture d’un conte sur les créatures imaginaires du Moyen Âge.

Pour finir en beauté, un atelier créatif sera proposé pour que chacun et chacune puisse créer et repartir avec son propre petit monstre médiéval ! Durée: 1h30

A partir de 8 ans

Réservation obligatoire, jauge limitée. Les familles toulousaines sont invitées à vivre un automne aux couleurs médiévales au Couvent des Jacobins !

Pour les petits et les grands curieux, les vacances seront passionnantes et passionnées ! publics.jacobins@mairie-toulouse.fr +33 5 61 22 23 82 http://www.jacobins.toulouse.fr/ Après une promenade à la recherche des animaux fantastiques dissimulés dans l’architecture du couvent, les enfants pourront profiter de la lecture d’un conte sur les créatures imaginaires du Moyen Âge.

Pour finir en beauté, un atelier créatif sera proposé pour que chacun et chacune puisse créer et repartir avec son propre petit monstre médiéval ! Durée: 1h30

A partir de 8 ans

Réservation obligatoire, jauge limitée. Cloître des Jacobins COUVENT DES JACOBINS Toulouse

dernière mise à jour : 2021-10-22 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse Cloître des Jacobins COUVENT DES JACOBINS Ville Toulouse lieuville Cloître des Jacobins COUVENT DES JACOBINS Toulouse