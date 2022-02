L’atelier des parents Margny-lès-Compiègne Margny-lès-Compiègne Catégories d’évènement: Margny-lès-Compiègne

L'association Grandir Ensemble vous propose des temps de rencontres et d'échanges entre parents et professionnels de la petite enfance plusieurs vendredis dans l'année de 10h00 à 11h00 à la Médiathèque Jean Moulin. Psychologues, assistantes maternelles… des interlocuteurs variés abordent avec vous à chaque séance un thème lié à la parentalité. Alors si vous avez des questions, des doutes ou simplement envie de partager votre expérience de parent, inscrivez-vous ! Inscription directement auprès de l'association Grandir Ensemble au 03.44.86.98.98.

