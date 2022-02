L’atelier des parents Holom, 14 mars 2022, Bordeaux.

L’atelier des parents

Holom, le lundi 14 mars à 20:00

* **L’atelier des parents** Ce cycle d’ateliers compte **6 rencontres, en petit groupe de parents**. Chacune aborde un thème particulier : **les émotions, la coopération, la punition, l’autonomie, l’estime de soi, les rôles.** Les dates de l’atelier sont le 11 et 28 mars, le 11 avril, le 2 et 23 mai, le 13 juin. Ces ateliers permettent : – la découverte d’**outils de communication non violente** – Améliorer la **communication avec les enfants** – Instaurer un **climat serein** à la maison – Établir des **relations respectueuses** avec les enfants. Ils peuvent nous aider, même dans la tempête du quotidien, à maintenir le lien avec notre enfant. Nous avons tous notre part de responsabilité dans les relations, et ces ateliers sont des moments importants de réflexion, et nous aident à faire un **petit pas pour plus de paix intérieure**, plus de paix au sein de notre famille et petit à petit, à **amorcer un changement profond** dans notre société. « l_a manière dont vous élevez votre enfant influera non seulement sur lui, mais sur la vie de centaines, voire de milliers de personnes qui peupleront son avenir. Vous ne pouvez pas choisir d’exercer ou non une influence sur ce réseau d’interdépendances, mais vous pouvez choisir comment vous influencerez_ » Sura Hart Victoria Kindle Hodson * **Qui suis-je ? Alexandra Dupart.** Depuis que je suis maman, je chemine vers une approche respectueuse. J’ai découvert les ateliers de Faber et Mazlish en 2010. J’ai participé à un atelier en tant que maman, puis je me suis **formée en 2013** **à l’animation d’ateliers Faber et Mazlish** auprès de Sophie Benkemoun. J’ai trois enfants, et cet atelier **m’a apporté de nombreux outils pour vivre le quotidien**. J’ai découvert avec le temps l’importance de changer son regard sur ses enfants ; il ne s’agit plus de vouloir les changer mais de changer petit à petit notre comportement afin de vivre une relation épanouissante. Ces ateliers m’ont permis d’amorcer une réflexion sur la communication non violente. Cette approche m’a énormément aidé à **prendre conscience des conditionnements**, à **trouver ma parole juste et authentique**, et à **écouter les ressentis de mes enfants**. Depuis, je me suis également formée à la communication non violente et au yoga. Pour vous inscrire aux ateliers, ou pour toute demande d’information : contactez-moi ! **Alexandra Dupart** **0628355602** [**[yogaetcoaching@gmail.com](mailto:yogaetcoaching@gmail.com)**](mailto:yogaetcoaching@gmail.com) [**[https://yogaetcoaching.fr](https://yogaetcoaching.fr)**](https://yogaetcoaching.fr)

180 euros les 6 séances, 30 euros la séance.

Un cycle de 6 ateliers de 2h, pour améliorer la communication avec les enfants

Holom 91 rue Camille Sauvageau 33800 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Sud Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-14T20:00:00 2022-03-14T22:00:00