L’ATELIER DES MASQUES JOUE DU JEAN-MICHEL RIBES Ispagnac, samedi 23 mars 2024.

C’est une vieille complicité des comédiens amateurs de l’Atelier des Masques avec le célèbre auteur Jean-Michel Ribes qui leur donne l’occasion de présenter leur spectacle à Ispagnac.

Basée, depuis 35 ans à Génolhac, leur association a souvent joué les pièces du très prolixe auteur qui a été longtemps le directeur du théâtre du Rond-Point à Paris.

Les 5 courtes pièces qui seront jouées le samedi 23 mars à 20h 30 au Centre culturel, issues très largement de Théâtre sans animaux , donneront un aperçu de l’humour déjanté de l’auteur et d’un certain acharnement à étudier les arcanes de la vie de couple. Grinçant aussi, son humour lui permit d’être récompensé par une foule de prix dont celui des Molières du comique. D’ailleurs on se rendra compte que la joyeuse troupe n’a pas lésiné sur les moyens pour ce spectacle qu’elle a intitulé Oh ! Ribes ! en invitant Ribes sur scène. On pénètre ainsi dans l’ensemble des clés de compréhension qui permettent d’accroître le plaisir du spectateur à se plonger dans son univers.

Ce sera un spectacle tout public d’environ 1h 30, joué au chapeau avec la possibilité de prolonger un peu la soirée avec les 9 comédiens et leur régisseur à l’issue de la représentation. Tous ravis de jouer à l’entrée des gorges du Tarn, loin de leur base, soutenus par le foyer rural de Florac. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:30:00

fin : 2024-03-23 22:00:00

Centre culturel Michel Vieilledent

Ispagnac 48320 Lozère Occitanie

