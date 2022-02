L’ATELIER DES GROS MOTS médiathèque. Place du Champ de mars. 26290 Donzère Donzère Catégories d’évènement: Donzère

médiathèque. Place du Champ de mars. 26290 Donzère, le samedi 19 mars à 10:00

Composition et impression d’une affiche à l’aide de caractères typographiques en bois.

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T11:00:00

