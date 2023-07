Portes ouvertes de l’Atelier des Géants L’Atelier des Géants Grande-Synthe, 16 septembre 2023, Grande-Synthe.

Portes ouvertes de l’Atelier des Géants Samedi 16 septembre, 14h00 L’Atelier des Géants Entrée libre, visite commentée sur demande

Portes ouvertes de l’Atelier des Géants pour découvrir l’activité et l’histoire des Géants de Grande-Synthe – visite libre et/ou commentée

L’Atelier des Géants impasse Ronsard – 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France 03 28 27 84 10 http://www.si-grandesynthe.fr https://fr-fr.facebook.com/Les-Amis-des-Geants-262981913834976/info/?tab=milestone Marie et Jean sont deux flamands de Groot Synten, qui arrachent à la terre le blé nécessaire aux hommes. Luttant contre le sort qui prend la forme de l’inondation chez Jean et de l’épidémie de fièvre chez Marie, les deux héros résistent comme l’ont toujours fait les flamands.

La résistance des flamands face aux éléments et au sort frise souvent le travail de la bête. C’est du moins comme cela que les définissaient les Romains.

Marie Meulen et Jan Den Hoevenier géantifiés par les hommes du XX ème siècles qui cherchent dans le passé des modèles qui enrichiront le futur et resserreront les liens d’une communauté qui cherche son identité.

La création des Géants. L’origine de la création des géants vient des habitants qui habitaient le quartier du moulin pour Marie et ceux du quartier du courghain pour Jean. Les géants ont été construits en 1991/1992 pour la première fois.

Marie MEULEN dite la meunière mesure 5,10 m et pèse 85 kg. En 1993, elle fût totalement reconstruite par Albert UYTHENOVE. Elle est née en juillet 1993 et fût baptisée le 02 juillet 1993.

Elle est habillée d’un corsage blanc, d’une jupe bleu, d’un châle bordeaux, d’une charlotte et d’un tablier blanc. Elle tient une gerbe de blé dans ses bras.

Jan DEN HOEVENIER en français Jean le Maraîcher mesure 5,30 m et pèse 80 kg. Il a été totalement rénové en 1996/1997. Il est en juillet 1992 et fût baptisé le 02 juillet 1992.

Il est habillé d’une vareuse bleue marine, d’une jupe verte, d’une ceinture rouge, et d’un foulard rouge. Il porte également une boucle d’oreille et une pipe.

Pour des raisons pratiques Marie et Jean se sont retrouvés pour créer l’association « les amis des géants » de Grande-Synthe. Et leur mariage eu lieu en juin 1996.

Pour la ville, il participe au carnaval adulte, au bal enfantin, aux fêtes de quartiers, aux cortèges de géants dans le Nord-Pas-De-Calais. Bus, voiture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Les Amis des Géants