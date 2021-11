Mulhouse Mulhouse 68100, Mulhouse L’Atelier des étoffes Mulhouse Mulhouse Catégories d’évènement: 68100

Mulhouse

L’Atelier des étoffes Mulhouse, 18 décembre 2021, Mulhouse. L’Atelier des étoffes Mulhouse

2021-12-18 15:00:00 – 2021-12-18 17:00:00

Mulhouse 68100 Mulhouse EUR Venez confectionner des décorations pour votre sapin en tissu. Atelier payant pour adultes et enfants à partir de 10 ans (moins de 12 ans accompagné par un adulte). Inscription obligatoire au 03 89 35 48 48. +33 3 89 35 48 48 Venez confectionner des décorations pour votre sapin en tissu. Atelier payant pour adultes et enfants à partir de 10 ans (moins de 12 ans accompagné par un adulte). Inscription obligatoire au 03 89 35 48 48. Mulhouse

dernière mise à jour : 2021-10-25 par Office de tourisme et des congrès de Mulhouse et sa région

Détails Catégories d’évènement: 68100, Mulhouse Autres Lieu Mulhouse Adresse Ville Mulhouse lieuville Mulhouse