L'atelier des étoffes – À partir de 10 ans
Altkirch, 11 décembre 2021

Mettez vos petites mains au service de votre décoration festive ! Rejoignez l'un des Ateliers des Étoffes dans le Sud Alsace et laissez-vous guider par Sylvie Sevin, notre couturière, dans la création d'un objet réalisé avec les Étoffes de Noël de Mulhouse. En 2 heures naîtra sous vos doigts une jolie décoration pour votre sapin. Etoile, cœur ou botte du Père Noël : c'est à vous de choisir !

