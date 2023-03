L’Atelier des Empreintes à Antibes L’Atelier des Empreintes, 31 mars 2023, Antibes.

L’Atelier des Empreintes à Antibes 31 mars – 2 avril L’Atelier des Empreintes

L’atelier se proposera d’initier à l’art de la dorure et de la peinture décorative, et à l’art du Fusing.

-Réalisation d’une dorure à la feuille sur un médaillon qui sera collé sur un support peint en faux marbre; Participation: 35€ (prévoir 1heure sur RDV)

– Création sur un morceau de verre à base de pigments en utilisant la technique du fusing (cuisson); Participation: 50€ (prévoir 1heure sur RDV)

visite de l’exposition durant laquelle vous pourrez découvrir de nombreuses créations originales en verre fusing et thermoformage ayant pour source le végétal, des panneaux en peinture décorative faux marbres et faux bois, des créations en dorure.

L’Atelier des Empreintes 18 RUE BRULEE ANTIBES 06600 Antibes 06600 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://www.dorure-decor.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 67 29 02 60 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 79 67 66 32 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/latelier_des_empreintes/?hl=fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00 – 2023-03-31T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

dorure faux marbre peinture décorative fusing atelier d’art stages

Laurent Hissier