L'atelier des émotions Place du Général de Gaulle Médiathèque Le Tréport

2022-02-19 14:30:00

Le Tréport Seine-Maritime La gestion des émotions : dur dur parfois pour nos enfants ! Ateliers yoga, méditation, chant, mandala, langue des signes, sélection de livres…

Animé par Maureen et Nadège.

De 6 à 10 ans. Inscription auprès de la Médiathèque.

Les mesures sanitaires : Port du masque obligatoire à partir de 6 ans.

Animé par Maureen et Nadège.

De 6 à 10 ans. Inscription auprès de la Médiathèque.

bibliotheque@criel-sur-mer.fr +33 2 35 50 51 28

Animé par Maureen et Nadège.

De 6 à 10 ans. Inscription auprès de la Médiathèque.

Place du Général de Gaulle Médiathèque Le Tréport

