Paris Direction de la propreté et de l’eau - section Assainissement Paris L’atelier des égoutiers de Paris Direction de la propreté et de l’eau – section Assainissement Paris Catégorie d’évènement: Paris

L’atelier des égoutiers de Paris Direction de la propreté et de l’eau – section Assainissement, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Paris. L’atelier des égoutiers de Paris

Direction de la propreté et de l’eau – section Assainissement, le samedi 18 septembre à 10:00

Dans une architecture industrielle remarquable, une découverte de l’atelier d’entretien des égouts de Paris avec les ouvriers spécialisés.

visite limitée à un groupe de 10-15 personnes

Dans une architecture industrielle remarquable, une découverte de l’atelier d’entretien des égouts de Paris avec les ouvriers spécialisés. Direction de la propreté et de l’eau – section Assainissement 17 rue Delesseux 75019 Paris Paris Paris 19e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Direction de la propreté et de l’eau - section Assainissement Adresse 17 rue Delesseux 75019 Paris Ville Paris lieuville Direction de la propreté et de l’eau - section Assainissement Paris