L’Atelier des CUIRiosités à Carnoules L’Atelier des CUIRiosités, 28 mars 2023, Carnoules. L’Atelier des CUIRiosités à Carnoules 28 mars – 2 avril L’Atelier des CUIRiosités À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, May Wook, artisane maroquinière vous ouvre les portes de son Atelier des CUIRiosités.

Durant toute la semaine venez découvrir le métier de maroquinier.

Le week-end deux ateliers découvertes vous permettront de vous initier au travail du cuir. Samedi 1er avril à 14h : Atelier parents/enfants – Gravure sur cuir, création d’un porte-clé. Participation aux frais (matière et fournitures) 5€ – À partir de 6 ans – Durée 1h – Places limitées. Dimanche 2 avril à 14h : Atelier ados/adultes – Création d’un porte-monnaie cousu-main. Participation aux frais (matière et fournitures) 13€ – À partir de 12 ans – Durée 2h – Places limitées. L’Atelier des CUIRiosités 4 place Gabriel Péri 83660 Carnoules Carnoules 83660 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://www.maywook.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/maywook »}, {« type »: « email », « value »: « maywook@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0615555034 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T09:30:00+02:00 – 2023-03-28T12:30:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

