L’Art de la Dorure à Saint-Maur-des-Fossés(94) avec Pascale Saint-Péron L’ATELIER DES CREATEURS, 27 mars 2023, Saint-Maur-des-Fossés.

L’Art de la Dorure à Saint-Maur-des-Fossés(94) avec Pascale Saint-Péron 27 mars – 2 avril L’ATELIER DES CREATEURS

De sa formation supérieure aux Arts Déco, Pascale Saint-Péron en a gardé le processus créatif se visualisant toujours par des croquis préliminaires avant toute concrétisation dans la matière.

C’est avec cet objectif qu’elle s’est plus tard formée au métier d’Encadreur pour la fabrication puis au métier de Doreur pour sublimer son travail.

Après avoir formé elle-même une dizaine d’apprentis, elle propose aujourd’hui des STAGES d’initiation et de perfectionnement dans son atelier ainsi qu’une Programmation pour enfants durant le week-end festif.

CREATIONS ISSUES DU METIER d’ENCADREUR

» Les P’tits trumeaux »

La collection » Les P’tits trumeaux » est destinée à la Décoration intérieure . Ce sont des miroirs muraux avec décor manufacturé pour la partie haute et choix de miroir ou ardoise pour la partie basse . Leur structure de base est la plupart du temps peinte et patinée.

Une gamme ‘DIY » vous est proposée pour les plus manuels d’entre vous composée d’une structure en bois brut, d’un décor vierge ou au choix , parmi une trentaine de modèles, et d’un miroir ou d’une ardoise.

Les « entre-deux-verres »

Issus d’une technique spécifique en Encadrement, vous découvrirez ses fameux « entre-2-verres » dont les formes chantournées avec moulures interrompues mettent en scène divers sujets.

CREATIONS ISSUES DU METIER DE DOREUR

Les écorces d’arbre

Hormis les commandes de restauration de cadres abîmés, Pascale a poussé ses investigations créatives autour de la technique de la Dorure sur un medium inhabituel : l’ ECORCE d’arbre.

Vous découvrirez ses dernières recherches corticales et elle vous expliquera son dernier projet en cours.

Les galets

Ramassés sur les bords de l’Ardèche, Pascale, séduite par leur rondeur , en a fait des presse-papier. Afin de préserver l’aspect visuel du galet, il n’a été qu’en partie doré à la feuille.

Les mots précieux

Un mot- message est gravé sur une rondelle de bois après plusieurs couches d’apprêt ; la surface de la rondelle est proposée en diverses finitions de feuilles métalliques aux coloris variés.

LE STAGE d’INITIATION à la DORURE

Durant la semaine des Journées Européennes des Métiers d’Art 2023, Pascale Saint-Péron organise dans sa galerie-atelier un STAGE d’initiation à la Dorure pour adulte (+de 12 ans)

Dates:

du Lundi 27 Mars au Vendredi 31 Mars 2023.

Lieu :

L’ATELIER DES CREATEURS 1 avenue Léopold Sédar Senghor 94100 St-Maur-des-Fossés (RER A station Le Parc St-Maur) Tél : 01 77 23 01 61

Horaires :

de 10h à 13h et de 14h à 17h soit 30 heures effectives.

Renseignements et Programme pédagogique à demander par mail à : latelierdescreateurs.contact@gmail.com

PROGRAMMATION POUR ENFANTS

Ages : de 6 à 12 ans

Horaires : Samedi 1er Avril et Dimanche 2 Avril de 14h à 15h

Sur Rendez-vous (places limitées)

L’ATELIER DES CREATEURS 1 avenue Léopold Sédar Senghor 94100 Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés 94100 Le Parc Saint-Maur Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://instagram.com/@pascalesaintperon »}, {« type »: « link », « value »: « http://instagram.com/@pepsladoreuse »}, {« type »: « link », « value »: « http://pascale-saint-peron.france-artisanat.fr »}, {« type »: « email », « value »: « latelierdescreateurs.contact@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0177230161 »}] [{« link »: « mailto:latelierdescreateurs.contact@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T10:00:00+02:00 – 2023-03-27T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

Encadreur Encadrement d’art

Pancarte signalétique de la galerie-atelier © Pascale Saint-Péron, artisan d’art