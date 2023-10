Réparation et customisation de vêtements L’atelier des Créas Miramas, 21 octobre 2023, Miramas.

Réparation et customisation de vêtements Samedi 21 octobre, 09h30 L’atelier des Créas

Explorez une journée complète d’innovation textile et de créativité lors de notre événement exclusif dédié à la réparation et à la customisation de vêtements ! Que vous soyez passionné de mode ou soucieux de l’environnement, cette journée promet une expérience enrichissante pour tous.

La réparation de vêtements est au cœur de notre événement. Apportez vos articles préférés qui ont subi l’usure du temps, et nos experts en couture chevronnés seront à votre disposition pour les restaurer. Ils vous montreront comment réparer les déchirures, remplacer les boutons manquants, et donner une nouvelle jeunesse à vos vêtements bien-aimés. Apprenez des techniques de couture pratiques qui vous permettront d’allonger la durée de vie de vos tenues tout en réduisant votre empreinte environnementale.

Mais ce n’est pas tout ! Nous croyons en la créativité et en l’expression de soi à travers la mode. Notre atelier de customisation vous offre l’opportunité de transformer vos vêtements d’une manière qui vous est propre. Que vous souhaitiez ajouter des broderies élégantes, créer des patchs personnalisés, expérimenter des techniques de teinture artistique ou simplement apporter une touche unique à vos tenues, nos experts vous guideront à chaque étape du processus. Vous repartirez avec des vêtements qui reflètent véritablement votre style personnel.

En participant à notre événement, vous soutenez également la durabilité dans l’industrie de la mode. La réparation et la customisation sont des moyens concrets de réduire la quantité de déchets textiles et de promouvoir une mode plus responsable.

Rejoignez-nous pour une journée stimulante où l’artisanat, la créativité et la durabilité se rencontrent. C’est l’occasion parfaite de revitaliser votre garde-robe, d’acquérir de nouvelles compétences et de contribuer à un avenir plus respectueux de l’environnement. Ne manquez pas cet événement unique où la mode devient un acte d’expression personnelle et de responsabilité environnementale.

L’atelier des Créas 2 rue Paul Vaillant Couturier 13140 Miramas Miramas 13140 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T09:30:00+02:00 – 2023-10-21T10:00:00+02:00

