Réparation de bijoux cassés L’atelier des Créas Miramas, 20 octobre 2023, Miramas.

Réparation de bijoux cassés Vendredi 20 octobre, 09h00 L’atelier des Créas

Plongez dans l’univers étincelant de la réparation de bijoux lors de notre événement exclusif avec démonstration en direct ! Vous êtes invités à participer à une journée exceptionnelle dédiée à l’art de redonner vie à vos précieux bijoux. Que vous ayez des bijoux hérités d’une génération précédente ou des pièces que vous chérissez depuis des années, notre équipe d’experts en bijouterie est prête à les restaurer avec amour et expertise.

L’un des points forts de notre événement est que vous avez la possibilité de ramener vos bijoux endommagés ou délaissés pour qu’ils retrouvent leur splendeur d’antan. Nos artisans qualifiés seront à votre disposition pour évaluer vos pièces et discuter des réparations nécessaires. Vous pourrez même les regarder travailler leur magie, car nous vous offrons une démonstration en direct de leurs compétences exceptionnelles.

Au cours de cette journée fascinante, vous découvrirez les coulisses de l’artisanat de la bijouterie. Vous apprendrez les techniques spécialisées utilisées pour réparer les bijoux,. Nos experts partageront leurs secrets et astuces pour préserver la beauté de vos bijoux pendant des années.

De plus, vous aurez l’opportunité d’explorer notre sélection de bijoux uniques et de rencontrer des créateurs talentueux qui vous aideront à concevoir des pièces personnalisées selon vos goûts et préférences.

Que vous soyez un amateur de bijoux passionné ou simplement curieux de voir comment les bijoux sont restaurés, notre événement de réparation de bijoux avec démonstration en direct est une expérience incontournable. Venez nous rejoindre pour une journée mémorable où l’artisanat traditionnel et la créativité contemporaine se rencontrent pour célébrer la beauté intemporelle des bijoux. Ne manquez pas cette occasion unique de ramener la splendeur à vos trésors précieux !

L’atelier des Créas 2 rue Paul Vaillant Couturier 13140 Miramas Miramas 13140 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T09:00:00+02:00 – 2023-10-20T12:00:00+02:00

2023-10-20T09:00:00+02:00 – 2023-10-20T12:00:00+02:00

réparation bijoux fantaisies