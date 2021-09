L’atelier des Caves du Logis-Neuf invité au Vieux Bassin Allauch, 17 septembre 2021, Allauch.

L’atelier des Caves du Logis-Neuf invité au Vieux Bassin 2021-09-17 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-19 18:00:00 18:00:00

Allauch Bouches-du-Rhône

Le vieux Bassin est l’ancien réservoir d’eau du village et date de 1887. L’eau du Canal de Marseille montait jusqu’à ce réservoir. Les voûtes et les murs de pierres taillées du Vieux Bassin n’étaient faits que pour enfermer les eaux et non pas pour être vus du public. Aujourd’hui, ce réservoir d’eau a été détourné de sa vocation première pour devenir une salle d’exposition. Il vient d’être entièrement rénové et mis ‘Hors d’eau’.



L’atelier des Caves du Logis-Neuf accueille une quarantaine de peintres ou sculpteurs, habitants d’Allauch, Plan de Cuques, Marseille et environs et qui utilisent librement les locaux mis à leur disposition par l’Association. S’exprimer, créer, communiquer, sont les exigences de l’atelier pour les peintres et les sculpteurs. Le but de l’association est de faire réfléchir peintres et sculpteurs ensemble sur leur pratique, afin de les amener à se perfectionner dans leur démarche individuelle.

Des peintres, de grande notoriété, assurent des formations régulières, plusieurs fois par mois.

Olivier BERNEX et Jean-Louis BOUDET viennent commenter les travaux en voie de réalisation et ainsi apporter à chacun de quoi cheminer plus loin, de quoi s’engager vers une démarche créatrice et personnelle à découvrir.

Le Vieux Bassin accueille une quarantaine de peintres ou sculpteurs pour sa réouverture !

Le vieux Bassin est l’ancien réservoir d’eau du village et date de 1887. L’eau du Canal de Marseille montait jusqu’à ce réservoir. Les voûtes et les murs de pierres taillées du Vieux Bassin n’étaient faits que pour enfermer les eaux et non pas pour être vus du public. Aujourd’hui, ce réservoir d’eau a été détourné de sa vocation première pour devenir une salle d’exposition. Il vient d’être entièrement rénové et mis ‘Hors d’eau’.



L’atelier des Caves du Logis-Neuf accueille une quarantaine de peintres ou sculpteurs, habitants d’Allauch, Plan de Cuques, Marseille et environs et qui utilisent librement les locaux mis à leur disposition par l’Association. S’exprimer, créer, communiquer, sont les exigences de l’atelier pour les peintres et les sculpteurs. Le but de l’association est de faire réfléchir peintres et sculpteurs ensemble sur leur pratique, afin de les amener à se perfectionner dans leur démarche individuelle.

Des peintres, de grande notoriété, assurent des formations régulières, plusieurs fois par mois.

Olivier BERNEX et Jean-Louis BOUDET viennent commenter les travaux en voie de réalisation et ainsi apporter à chacun de quoi cheminer plus loin, de quoi s’engager vers une démarche créatrice et personnelle à découvrir.

dernière mise à jour : 2021-09-09 par