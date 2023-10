Blanche neige + Cendrillon • Scopitone & Cie L’Atelier des arts vivants Changé, 3 novembre 2023, Changé.

Blanche neige + Cendrillon • Scopitone & Cie Vendredi 3 novembre, 11h00, 14h30, 19h00 L’Atelier des arts vivants 6€ – Réservations auprès de la saison culturelle de Changé

D’un côté, Blanche Neige, sa belle-mère malveillante, le miroir magique et la rencontre avec les nains de la forêt. De l’autre, Cendrillon, sa belle-famille acariâtre, sa situation d’esclave du ménage et sa marraine la Bonne fée.

Pour chacun de ces deux contes universellement connus, la compagnie reprend les codes qui ont fait sa marque de fabrique : un livre-disque vinyle narrant le conte originel, un castelet à l’esthétique vintage, un détournement par l’objet et la manipulation et une interprétation piquante et décalée. Parfaite alchimie pour ces deux spectacles qui sont un régal de malice et d’inventivité, se moquant tendrement des clichés et stéréotypes de nos contes d’enfants.

L'Atelier des arts vivants 8 Rue des Bordagers, 53810 Changé

