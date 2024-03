l’atelier des artistes Vacances obligatoires Saint-Mexant, jeudi 11 avril 2024.

C’est pourtant pas compliqué de se détendre ! Une comédie qui parle de la vie, du travail, des femmes et… de Dirty Dancing ! Patrick s’éclate dans son boulot, mais il travaille trop ! Pour préserver sa santé, il est interné contre son gré en maison de repos. Pour la première fois de sa vie, il ne doit rien faire. Ça tombe mal, il est en train de réaliser le plus gros coup de sa carrière ! Vacances Obligatoires c’est l’histoire d’un homme, obsédé par le travail, confronté au regard sans complaisance d’une psychologue légèrement folle !

La pièce aborde avec humour et sensibilité les sujets de la vie professionnelle, du couple et de la paternité. Les deux comédiens nous font passer par toutes les émotions, jusqu’au dénouement final… qui en surprendra plus d’un ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 21:00:00

fin : 2024-04-13

Le Bourg

Saint-Mexant 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

L’événement l’atelier des artistes Vacances obligatoires Saint-Mexant a été mis à jour le 2024-02-29 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze