L’atelier des artistes L’amour c’est mieux à trois Saint-Mexant, jeudi 22 février 2024.

1 mec, 1 nana, 1 gosse, 3 raisons de rester célibataire ! Leurs nuits c’était Tequila-salsa, maintenant c’est Apéro-dodo. Le jour, ils matcher sur Tinder, maintenant ils tchatent sur Babyphone. Entre crise de couple et combats de biberons, les conseils d’une belle-soeur grande gueule et d’un bobo je sais tout …

Une comédie de et avec Simon Leblond et Alice Gaulon qui vous fera oublier vos gosses et vous donnera (quand même) l’envie d’en faire… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 21:00:00

fin : 2024-02-24

2 Rue des écoles

Saint-Mexant 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

