L’atelier des artistes Je suis mon frère Saint-Mexant, jeudi 21 mars 2024.

Quoi de pire qu’une mauvaise journée ? Imagine

T’as un frère mais il devient toi et toi tu deviens lui.

Toi, tu te vois toi, lui il se voit lui. Mais toi t’es toi et lui c’est lui !

Tu vas en apprendre sur lui… Mais sur toi aussi !

À ton avis, tu voudrais redevenir toi ou rester lui ? Et lui ?

Hugo et Noah en font l’expérience et…

Entre révélations, soirée arrosée et casting foireux, c’est un fameux bordel !

Une comédie délirante à voir entre frères et sœurs… Ou pas. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 21:00:00

fin : 2024-03-23

2 Rue des écoles

Saint-Mexant 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

