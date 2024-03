L’atelier de vannerie fête ses 50 ans Exposition et démonstration Saint-Doulchard, samedi 16 mars 2024.

L’atelier de vannerie fête ses 50 ans Exposition et démonstration Saint-Doulchard Cher

L’atelier de vannerie fête ses 50 ans !

Exposition et démonstration de vannerie

L’atelier municipal de Vannerie vous donne rendez-vous dans les salles du château pour fêter leur anniversaire lors de leur exposition qui se tiendra du samedi 16 au dimanche 24 mars.

Créé en 1974, l’atelier municipal compte à ce jour 48 adhérents qui se réunissent tous les jeudis de 14h à 17h au Centre de Loisirs pour s’adonner à cet art ancestral la vannerie.

C’est avec passion et dans une ambiance conviviale que les doigts aguerris ou plus novices entrelacent, tressent le rotin pour donner naissance à de multiples réalisations des paniers et des corbeilles de formes et de tailles différentes, des plateaux, des mangeoires à oiseaux, des sacs à main, des portes crayons etc.

Préparez-vous à être émerveillé par l’univers riche et varié de la fabrication des objets tressés ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 14:30:00

fin : 2024-03-24 18:30:00

1277 Route de Varye

Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire

L’événement L’atelier de vannerie fête ses 50 ans Exposition et démonstration Saint-Doulchard a été mis à jour le 2024-03-02 par BERRY