du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Archives départementales de Loire-Atlantique départ toutes les heures à partir de 14h30 samedi et dimanche, dernier départ à 17h30. Durée 45 mn. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Visite et démonstration par les professionnels de la reliure et de la restauration, toujours au chevet des archives en souffrance ! Archives départementales de Loire-Atlantique 6 rue de Bouillé 44035 Nantes Nantes Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:15:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T14:15:00 2021-09-19T18:30:00

