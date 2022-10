L’Atelier de Pfett’ fête la musique ! Truchtersheim Truchtersheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Route de Berstett Truchtersheim Bas-Rhin

2022-10-20 20:00:00 – 2022-10-20 22:00:00 Truchtersheim

Bas-Rhin Truchtersheim Conférence : et s’il était possible d’arrêter de courir après le temps ? C’est possible et ça change vraiment la vie ! L’Atelier de Pfett’ propose des activités de proximité, en milieu rural, pour toutes les générations afin de créer lien social et convivialité ! +33 6 86 95 61 86 Truchtersheim

