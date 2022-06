L’Atelier de Pfett’ fête la musique ! Truchtersheim Truchtersheim Catégories d’évènement: 67370

Truchtersheim 67370 L’Atelier de Pfett’ fête la musique à la salle La Tenaille à Pfettisheim. 6 groupes amateurs se succèderont pour vous offrir des interludes riches et variés ! Petite restauration sur place, vente de boissons et glaces : à partir de 18h, des tartes flamblées seront proposées par l’Etoile Sportive de Pfettisheim. L’Atelier de Pfett’ propose des activités de proximité, en milieu rural, pour toutes les générations afin de créer lien social et convivialité ! +33 6 86 95 61 86 L’Atelier de Pfett’ fête la musique à la salle La Tenaille à Pfettisheim. 6 groupes amateurs se succèderont pour vous offrir des interludes riches et variés ! Petite restauration sur place, vente de boissons et glaces : à partir de 18h, des tartes flamblées seront proposées par l’Etoile Sportive de Pfettisheim. Truchtersheim

