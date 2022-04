L’Atelier de peinture expose Lesneven Lesneven Catégories d’évènement: Finistère

L’Atelier de peinture expose Lesneven, 3 juin 2022, Lesneven. L’Atelier de peinture expose place du château chapelle Saint Joseph Lesneven

2022-06-03 – 2022-06-15 place du château chapelle Saint Joseph

Lesneven Finistère Cette année encore « L’Atelier de Peinture de Lesneven », représenté par ses nombreux membres, vous donne rendez-vous à la Chapelle St Joseph. Les différents talents s’inspirent de leur imaginaire, de leur environnement, de leur vécu, et les traduisent librement sur différents supports avec des techniques variées, des couleurs et des textures qui attirent l’œil. +33 6 62 86 48 25 Cette année encore « L’Atelier de Peinture de Lesneven », représenté par ses nombreux membres, vous donne rendez-vous à la Chapelle St Joseph. Les différents talents s’inspirent de leur imaginaire, de leur environnement, de leur vécu, et les traduisent librement sur différents supports avec des techniques variées, des couleurs et des textures qui attirent l’œil. place du château chapelle Saint Joseph Lesneven

