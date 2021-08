Nantes Archives départementales de Loire-Atlantique Loire-Atlantique, Nantes L’atelier de paléographie des Archives départementales Archives départementales de Loire-Atlantique Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

L’atelier de paléographie des Archives départementales Archives départementales de Loire-Atlantique, 19 septembre 2021, Nantes. L’atelier de paléographie des Archives départementales

Archives départementales de Loire-Atlantique, le dimanche 19 septembre à 14:15 Accès libre dans la limite des places disponibles. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Initiation à la lecture des documents anciens pour tous, même les plus jeunes ! En continu. Dimanche seulement. Archives départementales de Loire-Atlantique 6 rue de Bouillé 44035 Nantes Nantes Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:15:00 2021-09-19T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Archives départementales de Loire-Atlantique Adresse 6 rue de Bouillé 44035 Nantes Ville Nantes lieuville Archives départementales de Loire-Atlantique Nantes