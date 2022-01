L’atelier de Nancy : la coiffure pour bâtir la confiance de jeunes filles afro-descendantes Centre culturel canadien, 2 février 2022, Paris.

L’atelier de Nancy : la coiffure pour bâtir la confiance de jeunes filles afro-descendantes

Centre culturel canadien, le mercredi 2 février à 20:00

Chaque année en février, le Canada célèbre le [Mois de l’Histoire des Noir.e.s](https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/mois-histoire-des-noirs.html), pour souligner et rendre hommage aux contributions des afrodescendant.e.s à l’histoire de notre pays. **Cette année, le Centre culturel canadien s’associe au** [**Festival international de Cinéma Vues d’Afrique**](https://vuesdafrique.org/le-festival/) **pour vous inviter à la projection en ligne du court-métrage “L’atelier de Nancy” de la réalisatrice Aïcha Diop** (Prix 2021 du court métrage – Section Regards d’ici au [Festival Vues d’Afrique](https://vuesdafrique.org/le-festival/)). **La projection sera suivie d’une rencontre en direct avec Aïcha Diop & Nancy Falaise.** **Rendez-vous le mercredi 2 février à 20h sur** [**notre Page Facebook**](https://www.facebook.com/centreculturelcanadien)**. Si vous souhaitez recevoir un rappel par e-mail :** [**inscrivez-vous sur notre site**](https://canada-culture.org/event/latelier-de-nancy-la-coiffure-pour-batir-la-confiance-de-jeunes-filles-afro-descendantes/#booking)**.** Un dimanche par mois, Nancy Falaise ferme les portes de son salon de coiffure pour animer un atelier stimulant pour les jeunes filles noires. Grâce à ses connaissances et à son expérience, elle leur apprend à maîtriser leurs cheveux texturés. À coup de peignes et de conseils, elle leur redonne confiance en elles : un travail personnel que Nancy Falaise a débuté après la perte de ses cheveux provoquée par un cancer. Cet événement difficile lui aura permis de finalement apprécier sa chevelure souple et frisée. Une histoire touchante et vivifiante racontée par la réalisatrice émergente Aïcha Diop. L’Atelier de Nancy a remporté le Prix du public du Meilleur court-métrage au [Festival Hot Docs](https://hotdocs.ca/festivals/hot-docs-festival) 2020, et a reçu le Prix du court métrage – Section Regards d’ici lors de la 37e édition du [Festival International de Cinéma Vues d’Afrique](https://vuesdafrique.org/le-festival/) en 2021. Aujourd’hui, Aïcha Diop développe une nouvelle docu-série basée sur ce premier court-métrage, ainsi qu’un premier long-métrage documentaire, GAWLO. _L’Atelier de Nancy_, Aïcha Diop (2019) [Bande-annonce](https://www.youtube.com/watch?v=FsottBmLgUg&t=2s) Québec, Canada 19 min 41s Langue : Anglais – Français, sous-titres français

Gratuit – En ligne

Projection & rencontre en ligne dans le cadre du Mois de l’Histoire des Noir.e.s, en partenariat avec le Festival Vues d’Afrique

Centre culturel canadien 130, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-02T20:00:00 2022-02-02T21:30:00