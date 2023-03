Portes ouvertes atelier de sculpture en terre cuite L’atelier de Mr G, Cabane 30, 1 avril 2023, Ors.

Nouvellement installé dans une ancienne cabane ostréicole du port du Chateau d’Oleron, je vous invite dans mon atelier-expo à l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art.

Vous pourrez découvrir toutes les étapes du travail de la terre qui permettent de passer d’un bloc d’argile crue à une sculpture en terre cuite et patinée: esquisse, armature, ébauchage, modelage, séchage, évidage, cuisson et enfin patines et soclage.

Nous pourrons profiter de ce moment pour échanger sur les différentes techniques mises en oeuvre et autres.petites astuces ..

L'atelier de Mr G, Cabane 30 Avenue du port 17480 Le chateau d'oleron Ors 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

terre cuite sculpture

B.Garimbay