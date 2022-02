L’Atelier de Morphée Atelier de Morphée, 6 octobre 2022, Tourcoing.

Petite entreprise familiale située à Tourcoing, L’Atelier de Morphée est un spécialiste dans la fabrication et la confection de matelas et accessoires de literie. De par leur production artisanale, la marque est capable de répondre à de nombreuses demandes sur-mesure, parfois originales. Fabriqués à la main (couturières, coupeurs, menuisiers) avec des matériaux originaires de France et de Belgique, vous découvrirez la méthode de fabrication et d’assemblage réalisées par les artisans et couturiers de cette industrie textile tourquennoise. Jeudi 6 octobre 2022 de 14h30 à 15h30 RV à L’Atelier de Morphée, 132 rue Racine à Tourcoing à 14h20 Accès : Citadine direction promenade de Flandres – arrêt Racine Tarifs* : gratuit pour les adhérents, 5€ pour les non-adhérents Inscriptions avant le 30 septembre 2022 *Tarifs des adhésions 2022 : 10€ pour une personne – 15€ pour un couple ou une famille – Informations au 03.20.75.85.86

