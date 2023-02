ARTISAN D’ART DENTELLIERE L’ATELIER DE MERE-ECLAIR Gabarret Catégories d’Évènement: Gabarret

Landes

ARTISAN D’ART DENTELLIERE L’ATELIER DE MERE-ECLAIR, 1 avril 2023, Gabarret. ARTISAN D’ART DENTELLIERE 1 et 2 avril L’ATELIER DE MERE-ECLAIR DENTELLE AUX FUSEAUX DEMONSTRATION et INITIATION handicap moteur mi L’ATELIER DE MERE-ECLAIR GABARRET Gabarret 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine Mere Eclair confectionne et réalise sur mesure ou à l’identique d’un ancien, les vêtements ou le linge de maison, ou encore une housse de coussin, de fauteuil ou de canapé… Dans son atelier de GABARRET.

Torchons, serviettes ou Tabliers brodés, Sacs divers, Trousses, Housses de coussin, Porte-clefs ou porte-monnaie… Entièrement réalisés à l’Atelier. Ils peuvent êtres personnalisés ou même réalisés sur commande (Broderie, couleurs, formes…)

l’atelier sera ouvert samedi 1 et Dimanche 2 avril, exposition de bijoux en dentelles aux fuseaux et pierre fines, demonstration et initiation à la dentelle aux fuseaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 IMAGE PERSONNELLE

