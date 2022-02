L’atelier de maroquinerie ouvre ses portes ! Caen, 28 mars 2022, Caen.

L’atelier de maroquinerie ouvre ses portes ! Caen

2022-03-28 10:00:00 10:00:00 – 2022-03-30 18:00:00 18:00:00

Caen Calvados

Ouvrez les portes de l’atelier de maroquinerie de Lvxifer (Gautier Bollengier), artisan maroquinier caennais. Découvrez des accessoires uniques en cuir qui se démarquent, tel que des sacs de tous formats, des portefeuilles originaux, des porte-clés à offrir ou encore des ceintures de qualité. Je réalise vos projets de créations en cuir sur-mesure, selon vos envies et vos inspirations. Vous avez une idée précise ou vous souhaitez être guidé.e dans votre choix ? Vous voulez redonner vie à un accessoire qui nécessite de l’entretien, une réparation ou une réfection ? Discutons ensemble de votre projet ! Venez échanger autour du métier lors de ces portes ouvertes et découvrir des créations en cuir faites à la main.

Sur place, vous retrouverez également quelques créations d’autres domaines : couteaux, textile, macramé, crochet, bijoux…

2 visiteurs à la fois dans l’atelier. Accueil du jeune public possible sous surveillance (1 adulte + 1 enfant)

Port du masque obligatoire et gel hydroalcoolique à disposition.

Retrouvez-moi du vendredi 1er au dimanche 3 avril 2022 en exposition avec ART’O9 dans les locaux de Antiquités Marie (9 rue de Québec à Caen).

Ouvrez les portes de l’atelier de maroquinerie de Lvxifer (Gautier Bollengier), artisan maroquinier caennais. Découvrez des accessoires uniques en cuir qui se démarquent, tel que des sacs de tous formats, des portefeuilles originaux, des porte-clés…

contact.lvxifer@gmail.com +33 6 34 96 94 47 https://lvxiferartisancuir.wordpress.com/

Ouvrez les portes de l’atelier de maroquinerie de Lvxifer (Gautier Bollengier), artisan maroquinier caennais. Découvrez des accessoires uniques en cuir qui se démarquent, tel que des sacs de tous formats, des portefeuilles originaux, des porte-clés à offrir ou encore des ceintures de qualité. Je réalise vos projets de créations en cuir sur-mesure, selon vos envies et vos inspirations. Vous avez une idée précise ou vous souhaitez être guidé.e dans votre choix ? Vous voulez redonner vie à un accessoire qui nécessite de l’entretien, une réparation ou une réfection ? Discutons ensemble de votre projet ! Venez échanger autour du métier lors de ces portes ouvertes et découvrir des créations en cuir faites à la main.

Sur place, vous retrouverez également quelques créations d’autres domaines : couteaux, textile, macramé, crochet, bijoux…

2 visiteurs à la fois dans l’atelier. Accueil du jeune public possible sous surveillance (1 adulte + 1 enfant)

Port du masque obligatoire et gel hydroalcoolique à disposition.

Retrouvez-moi du vendredi 1er au dimanche 3 avril 2022 en exposition avec ART’O9 dans les locaux de Antiquités Marie (9 rue de Québec à Caen).

Lvxifer

Caen

dernière mise à jour : 2022-02-25 par