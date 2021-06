L’Atelier de Marie-Claire La Chapelle-d’Angillon, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, La Chapelle-d'Angillon.

L’Atelier de Marie-Claire 2021-07-03 20:30:00 – 2021-07-03 23:00:00

La Chapelle-d’Angillon Cher La Chapelle-d’Angillon

Fin du XIXème siècle, l’atelier de Monsieur et Madame Dalignac est le lieu de vie des couturières et dentellières. On y croise des jeunes filles venues de toute la France dont Marie-Claire, une jeune bergère solognote. Vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, elles y vivent, elles y rêvent, elles y rient et pleurent. Les périodes de forte activité et de chômage se succèdent, bousculant sans cesse le rythme de l’atelier et la vie de ses ouvrières.

La Compagnie Poupées Russes met en scène au théâtre, la plume de l’écrivaine Marguerite Audoux en proposant une adaptation inspirée de ses deux romans autobiographiques : Marie-Claire (Prix Femina 1910) et l’Atelier de Marie Claire.

Vous avez loupé les représentations de la compagnie des poupées russes l’année dernière ? La tournée « L’Atelier de Marie-Claire revient pour vous cette année !

Compagnie Poupée Russe