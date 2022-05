L’atelier de l’Ours : Visite de l’atelier de fabrication

2022-05-28 – 2022-05-28 EUR 0 MAI…ENVIES D'ESCAPADES – Visite gratuite de l'atelier de fabrication Visite de l'épicerie, du laboratoire et découverte des étapes de fabrication d'un biscuit. Dégustation de moelleux ou sablés à la pêche Roussanne et de biscuits salés.

