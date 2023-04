Visite guidée d’Organum XXI L’Atelier de l’Orgue, 13 mai 2023, Marmoutier.

Visite guidée d’Organum XXI Samedi 13 mai, 18h00 L’Atelier de l’Orgue Entrée libre

Venez-(re)découvrir Organum XXI durant une visite guidée, et (re)découvrez également notre parcours libre et notre nouvelle exposition temporaire « Estampe et Musique ».

L’Atelier de l’Orgue 13 Rue du Général Leclerc 67440 Marmoutier Marmoutier 67440 Bas-Rhin Grand Est + 33 (0)3 88 71 46 84 https://www.latelierdelorgue.fr/ https://www.instagram.com/latelierdelorgue/;https://www.facebook.com/lAtelierdelOrgue/ Bien plus qu’un musée, l’Atelier de l’Orgue est un lieu culturel interactif, ludique et innovant qui vous invite à la découverte d’un patrimoine exceptionnel : l’orgue. Entrez dans ce bâtiment historique de l’ancienne abbatiale de Marmoutier et touchez le cœur de la musique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:30:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:30:00+02:00

©L’Atelier de l’Orgue