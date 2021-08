Villarodin-Bourget Villarodin-Bourget Savoie, Villarodin-Bourget L’atelier de l’apprenti photographe Villarodin-Bourget Villarodin-Bourget Catégories d’évènement: Savoie

L'atelier de l'apprenti photographe 2021-08-31 18:00:00 18:00:00 – 2021-08-31 19:00:00 19:00:00

Villarodin-Bourget Savoie Villarodin-Bourget

Villarodin-Bourget Savoie Villarodin-Bourget Rejoignez Alicia qui vous expliquera les bases de la photographie dans un cadre apaisant et propice à la photo. Focale, luminosité, ISO, obturateur n’auront plus de secret pour vous !

Il est nécessaire d’amener appareil photo ou téléphone. +33 4 79 05 99 16 https://www.la-norma.com/ dernière mise à jour : 2021-08-25 par Haute Maurienne Vanoise Tourisme

