L’ATELIER DE LA SOURCE OUVRE SES PORTES Préfailles, vendredi 9 août 2024.

Les portes ouvertes à l’Atelier de la Source des œuvres d’art qui mettent de la couleur plein les yeux !

Venez rencontrer Catherine-Rose Charlemagne qui vous attend à l’Atelier de la Source. Les portes ouvertes sont l’occasion idéale pour découvrir le monde des huiles sur toiles à deux pas de la mer face à l’océan.

De nombreuses œuvres sont exposées alors n’hésitez plus et venez les admirer de plus près.

On aime :

la proximité pour faire de belles balades vue mer via le sentier côtier, le GR8 et la voie cyclable Vélocéan/Vélodyssée

la diversité des œuvres peintes par Catherine-Rose Charlemagne

la possibilité de rejoindre une ou plusieurs des plages de Préfailles faîtes votre choix en cliquant ici

Bon à savoir :

parking aux alentours sur Port-Meleu ou dans le centre-bourg de Préfailles (zone de stationnement limité en saison prévoir un disque bleu (proposé à la vente dans tous nos offices de tourisme).

possibilité de découvrir la vie artistique de Préfailles grâce aux audioguides incluant 3 circuits découverte dont 1 sur les artistes peintres. En location à l’office de tourisme de Préfailles.

ouvrage « Les Couleurs de Préfailles » en vente à l’office de tourisme de Préfailles

Poussez les portes de l’Atelier de la Source et laissez-vous transporter dans le monde minéral, végétal et aquatique de cet endroit artistique à ne pas manquer à Préfailles.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-09 15:30:00

fin : 2024-08-09 18:30:00

3 Corniche de Port-Meleu

Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire cathcha.puy@orange.fr

