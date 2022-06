L’Atelier de la Mignonnerie Primelin Primelin Catégories d’évènement: 29770

Primelin

L’Atelier de la Mignonnerie Primelin, 2 juin 2022, Primelin. L’Atelier de la Mignonnerie Primelin

2022-06-02 15:00:00 – 2022-10-02 19:00:00

Primelin 29770 L’Atelier de la Mignonnerie, sur la route de la Pointe du Raz à Primelin. Véronique Jaouannet, artiste peintre plasticienne vous accueille à l’exposition de peintures dessins, cyanotypes et bijoux..pour le plaisir des yeux, de partager ou pour offrir… mignonnerie.capsizun@gmail.com +33 6 89 29 24 60 L’Atelier de la Mignonnerie, sur la route de la Pointe du Raz à Primelin. Véronique Jaouannet, artiste peintre plasticienne vous accueille à l’exposition de peintures dessins, cyanotypes et bijoux..pour le plaisir des yeux, de partager ou pour offrir… Primelin

dernière mise à jour : 2022-05-23 par

Détails Catégories d’évènement: 29770, Primelin Autres Lieu Primelin Adresse Ville Primelin lieuville Primelin Departement 29770

Primelin Primelin 29770 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/primelin/

L’Atelier de la Mignonnerie Primelin 2022-06-02 was last modified: by L’Atelier de la Mignonnerie Primelin Primelin 2 juin 2022 29770 Primelin

Primelin 29770