L’Atelier de la Créa’ La Fabrik by MIE Avant-Poste Roubaix, jeudi 8 février 2024.

L’atelier de la Créa ‘ Définir son offre de service !

Vous avez pour objectif de définir une offre de service répondant parfaitement aux besoins de vos clients, mais vous ne savez pas par où commencer ?

Ne cherchez plus loin ! Rejoignez-nous lors de cet atelier !

Jeudi 8 février, de 9h30 à 11h30

à la Fabrik by MiE (AVANT-POSTE de la ville de Roubaix)

33 Bd du Général Leclerc, Roubaix

Au programme :

Rencontrez d’autres professionnels ambitieux et créez des liens fructueux dans un environnement propice aux échanges.

Découvrez les étapes clés pour définir une offre de service qui répond efficacement aux besoins de votre clientèle.

Obtenez des conseils pratiques et des ressources pour vous aider à élaborer une offre de service impactante. Vous aurez également l’opportunité de poser vos questions à l’animateur de la BGE.

Que vous soyez novice dans la définition d’offres de service ou que vous ayez déjà exploré ce domaine, cet atelier vous fournira les outils nécessaires pour prendre des mesures concrètes vers le succès de votre entreprise.”

Atelier animé par la BGE.

La Fabrik by MIE Avant-Poste 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France

