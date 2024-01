L’Atelier de la Créa’ La Fabrik by MIE Avant-Poste Roubaix, mardi 6 février 2024.

L’entrepreneuriat, c’est quoi ?

Vous avez toujours rêvé de devenir entrepreneur, mais vous vous demandez ce que cela implique réellement ? Vous avez une idée brillante, mais vous ne savez pas par où commencer pour la concrétiser ? Ne cherchez plus, car nous avons l’événement parfait pour vous !

Rendez-vous mardi 6 Février, à 10h

À la Fabrik by MiE Avant-Poste de la Ville de Roubaix

(33 Bd du Général Leclerc, Roubaix)

Au programme de cette rencontre :

Démystifier l’entrepreneuriat nous vous guiderons à travers les concepts clés de l’entrepreneuriat en vous expliquant ce que cela signifie réellement et comment vous pouvez vous lancer avec succès.

Présenter les dispositifs d’accompagnement découvrez les ressources et les outils à votre disposition pour vous soutenir dans votre parcours entrepreneurial. Nous partagerons des informations essentielles sur les programmes d’accompagnement disponibles dans votre région, tels que le “CLAP point t”, la “Fabrique à Entreprendre” ou encore le programme “Réalise tes Rêves”.

Prise de rendez-vous pour échanger sur votre projet vous aurez l’opportunité de réserver un entretien individuel avec nos experts en entrepreneuriat. Ils seront là pour répondre à vos questions, discuter de vos idées et vous donner des conseils personnalisés pour vous aider à avancer.

Que vous que vous ayez déjà une idée en tête ou non, cet événement est fait pour vous ! N’attendez pas plus longtemps pour donner vie à vos rêves d’entrepreneur !

Cet événement sera co-animé avec la Mission Locale de Roubaix.

Rendez-vous à l’Avant-Poste, 33 boulevard du Général Leclerc, Roubaix la Fabrik, 1er étage.

contact MIE creation@mie-roubaix.fr, T. 03 59 33 66 00

