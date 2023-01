Fabrication de girouettes l’atelier de girouettes, 28 mars 2023, Pontrieux.

Fabrication de girouettes 28 mars – 2 avril l’atelier de girouettes

Démonstration de l’utilisation du pantographe et du tour à repousser

l’atelier de girouettes 30 rue du port 22260 PONTRIEUX Pontrieux 22260 Côtes-d’Armor Bretagne

Le samedi 1er et le dimanche 2 avril : à 14 h démonstration de l’utilisation du pantographe (découpe des maquettes) et utilisation du tour à repousser (fabrication des boules en cuivre).

Mes girouettes sont fabriquées à partir de feuilles de cuivre et de tubes de laiton. Je prépare une maquette en bois et découpe dans le cuivre à l’aide du pantographe. Je découpe ensuite les points cardinaux et les fixe sur un tube de laiton. Ensuite, je fabrique les boules à l’aide du tour à repousser et les monte sur un épi. La girouette sera ensuite montée sur cet épi. Le plus important est l’équilibrage de la girouette pour coulage de plomb dans la flèche. Je propose différents modèles mais peux aussi réaliser une commande selon un dessin fourni.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

Girouette bateau